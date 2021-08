(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNICATO STAMPA

REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE

E’ doveroso da parte mia” afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro

“ringraziare tutti i beneficiari del progetto sperimentale Reddito di Cittadinanza

Locale, precursore di quello nazionale, ideato e voluto da questa Amministrazione per

dare la possibilità ai nostri concittadini rimasti disoccupati oppure inoccupati, di

rimettersi in gioco e che nel tempo hanno dimostrato di impegnarsi e di distinguersi nei

compiti di collaborazione assegnati in ambito comunale”.

Nell’occasione della riunione di chiusura del progetto avvenuta il 30 giugno u.s., sono

emersi aspetti umani e lavorativi sorprendenti da parte dei beneficiari che hanno

ripercorso le tappe progettuali a partire dalla formazione e fino all’assegnazione di

diversi incarichi di collaborazione che li ha visti impegnati con grande entusiasmo.

Ho ricevuto alcuni messaggi davvero preziosi che mi inorgogliscono e che personalmente

mi hanno arricchita e resa consapevole del fatto che abbiamo centrato l’obiettivo di

accompagnamento al lavoro, consapevolezza delle proprie capacità e autostima.

Tutto ciò denota come in questo progetto non si è trattato affatto di assistenzialismo ma

di una continua sfida nel riacquisire competenze residue e nello sperimentare nuove

esperienze di tipo lavorativo che faranno parte del bagaglio di ogni persona.

Riporto di seguito alcune testimonianze espresse da tre beneficiari per condividerne il

senso e l’importanza”.

E. M.

“Mi sento di iniziare così ringraziando il “mio Comune”, che mi ha dato la possibilità,

partecipando al progetto del RDL di rimettermi in gioco, alla mia età senza un diploma o

attestato di qualifica, nel mondo del lavoro. Mi è stata data l’opportunità di

partecipazione a corsi di formazione e trovarmi in un ambiente di lavoro completamente

diverso da quello che ero abituata, trovarmi di là dello sportello ma senza dimenticare di

essere un “cittadino”.

Vi racconto un episodio: Una mattina sono venuti tre cittadini e parlavamo solo inglese,

avevo partecipato da poco al corso di inglese per il lavoro, con l’agenzia per l’impiego

Umana Forma, siamo riusciti a capirci ed oltretutto ad aiutarli in quello che avevano

bisogno. Io prendo questo percorso per un trampolino di lancio, ho riacquistato quella

piccola parte di autostima che perdi quando cerchi un lavoro e ti chiudono le porte in

faccia.”

“Esprimo il mio più sentito ringraziamento, a colei che ha permesso la realizzazione del

progetto reddito di cittadinanza locale per avermi dato la possibilità di svolgere un

