(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Il Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza dell’INPS ha incontrato oggi, su loro richiesta, i Patronati Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil ed Acli organizzati nel CE.PA. I Patronati hanno richiesto l’incontro per illustrare il grande lavoro che hanno svolto in questi mesi drammatici sottolineando come, anche nella fase più acuta del lockdown, abbiano garantito assistenza e tutele a milioni di cittadini. Il CIV INPS ha ricordato come il tema della valorizzazione e del sostegno agli intermediari tra cittadino ed INPS sia stata sempre sostenuta nelle indicazioni strategiche che il CIV ha sviluppato in questi anni. 12 milioni di domande all’INPS, infatti, sono state inviate dai Patronati e questo è un dato che conferma l’alto gradimento dei cittadini verso questo strumento di assistenza e tutela, come rilevato anche dalle indagini di customer satisfaction dell’Istituto.

Si è condiviso, inoltre, come l’innovazione digitale debba sempre essere coniugata alla capacità di accompagnare le persone verso le scelte più adeguate alla propria condizione soggettiva.

I Patronati ed il CIV hanno auspicato che si arrivi al più presto alla definizione di più adeguate regolazioni nel rapporto con INPS per perseguire il comune obiettivo: tutelare le persone, favorire l’inclusione sociale.

Infine, si è ricordato come sia urgente una revisione delle regole riguardanti il finanziamento ai Patronati che in questi anni hanno visto ridurre le risorse a fronte di una sempre più ampia platea di cittadini assistiti.

