Benevento, TIME @ “dddd d MMMM yyyy” mercoledì 8 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA

TELESE TERME E SAN GIORGIO LA MOLARA: TRUFFE AD ANZIANI

I CARABINIERI SVENTANO DUE EPISODI E DENUNCIANO I 4 AUTORI TUUTI NAPOLETANI SPECIALIZZATI IN TALI RAGGIRI.

Nel pomeriggio di ieri, a Telese Terme, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita hanno deferito in stato di libertà per tentata truffa aggravata due napoletani. Una signora di 81 anni, contattata dai due con il solito “modus operandi” per la consegna di un pacco per il nipote, evidentemente resa edotta dalla campagna di informazione diffusa anche dall’Arma dei Carabinieri sull’attenzione alle modalità con cui vengono commessi questo genere di reati, acconsentendo alla consegna di 4 mila euro come pagamento del pacco in questione, ha avvisato subito i Carabinieri sul numero di Pronto Intervento 112. La Centrale Operativa ha fatto intervenire immediatamente una pattuglia che stazionava in zona, i cui militari, al sopraggiungere nei pressi dell’abitazione della vittima del “corriere” che viaggiava a bordo di un’autovettura Ford Fiesta, con un complice, hanno immediatamente bloccati i due autori che sono stati identificati e denunciati alla locale Procura della Repubblica. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato il telefono cellulare usato per contattare l’anziana.

