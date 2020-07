COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI FIASTRA: INAUGURATO L’ARCO DELLA RICOSTRUZIONE A FIASTRA, UN SEGNALE VERSO LA RINASCITA

(AGENPARL) – dom 26 luglio 2020 Fiastra, 26 luglio 2020

Inaugurato l’Arco della ricostruzione a Fiastra

Il Sindaco Sauro Scafcchia ha inaugurato ieri l’Arco della ricostruzione, l’opera d’arte

contemporanea di Valfrido Gazzetti installata sulle sponde del Lago di Fiastra. Insieme al

sindaco, a Gazzetti e al curatore Severino Braccialarghe, hanno preso parte alla cerimo-

nia l’Assessore regionale Angelo Sciapichetti, il presidente dell’Unione Montana di Came-

rino e vicepresidente del Parco dei Sibillini Alessandro Gentilucci e il preside dell’Istituto

scolastico Fratelli Ferri Maurizio Cavallaro.

L’esibizione della Banda musicale di Fiastra ha fatto da contorno alla cerimonia che ha

sancito un momento di rinascita per l’intera vallata. Poco prima, infatti, il Sindaco Scafc-

chia ha inaugurato il nuovo agriturismo aperto nella bellissima frazione di Meriggio, nel

municipio di Acquacanina, e ha ricordato quanto è stato fatto fnora nella vallata, sottoli-

neando che nonostante i ritardi la ricostruzione sta fnalmente prendendo forma.

“Circa 80 abitazioni private sono tornate agibili – ha ricordato Scafcchia – e in queste set-

timane stiamo dando una spinta decisiva anche sul fronte della ricostruzione pubblica: la

fase di progettazione e di fnanziamento è conclusa per tutte le opere, è già a buon punto

il cantiere dello stabile dei servizi sanitari che vedrà la luce a breve ed è in partenza anche

il cantiere della nuova sede comunale che gli sorgerà accanto”. Emozionato, il preside Ca-

vallaro ha ricordato gli anni in cui era insegnante proprio qui a Fiastra e ha sottolineato,

con orgoglio, gli splendidi risultati raggiunti dai ragazzi di Fiastra che hanno ottenuto a

giugno la licenza media. Con una media molto vicina al dieci, i ragazzi di Fiastra sono sta-

ti i più bravi di tutto l’istituto comprensivo e per questo sono stati premiati dal Comune

con un buono per l’acquisto di libri.

Grazie all’impegno di Severino Braccialarghe, il Comune di Fiastra darà seguito a questo

momento artistico organizzando, nei prossimi mesi, una mostra estemporanea di scultura

ed installando, a breve, un’altra scultura che l’artista emiliano Alessandro Merlanti ha do-

nato al Comune.

Ringraziamento alla popolazione che ha partecipato

assessore Sciapichetti

Gentilucci in rappresentanza del PNMS e presidente dell’Unione Montana

Il curatore e l’artista Gazzetti

il preside della scuola Fratelli Ferri Maurizio Cavallari che emozionatissimo ha ricordato

quando da maestro veniva ad insegnare alla scuola di Fiastra, ha presentato gli alunni

come i più preparati di tutto il plesso scolastico con un punteggio che è andato vicino a

dieci, il Comune ha inteso dare un piccolo segno di incoraggiamento premiando le quat-

tro ragazzi licenziati dalla terza media con un buono libri da cento euro donato dal comu-

ne (sfatataoù9 il mito della scuola di campagna che non da lo stesso grado di preparazio-

ne

Un altro artista si è impegnato a donare un’opera al comune e dobbiamo individuare il

luogo (una testuggine che rompe un muro) si pensava vicino al comune

é nata l’idea di un estemporanea di scultura di una settimana che lavoreranno ad un tema

Scafcchia ha ricordato la necessaria spinta che venga data dall’ordinanza 100, in questi

quattro anni non siamo stati fermi. Circa ottanta abitazioni private sono tornate agibili, le

opere pubbliche hanno le carte pronte per poter partire a breve, progettazione conclusa

su tutto e fnanziamenti su tutti, oggi ci stiamo preparando per le gare (elisuperfcie partita

la gara ed assegnata, la palazzina sanitaria è cantiere aperto al via la manifestazione di in-

teresse per la palazzina sede degli ufci comunali) siamo rimasti indietro solo con i cimite-

ri di cui stiamo aspettando i fnanziamenti

la scuola completamente fnanziata

L’arco della ricostruzione è per una spinta superiore che sia accolta sia dai professionisti

che devono fare i progetti e dai proprietari

(Autorizzazione temporanea del Parco ma senza il limite del tempo)

