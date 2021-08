(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 “Come nel caso di via del Lavoro, anche qui in via Mura dei Francesi è stata realizzata una camera di manovra, con l’installazione di un riduttore di pressione idrica. È un lavoro – conclude l’Assessore Santoro – che non si vede una volta completato, ma che si sente nella vita quotidiana. I lavori avranno fine in circa sette giorni”.

“Voglio ringraziare Acea – dichiara il sindaco, Daniela Ballico – per lo straordinario rapporto di collaborazione che si è venuto a realizzare con il comune di Ciampino. Sono certa che questo intervento, gemello a quello di via del Lavoro, rappresenti un importante efficientamento delle nostre risorse idriche e che sia la giusta risposta a tutti quei cittadini che lamentavano spesso la carenza d’acqua e le notevoli perdite idriche stradali”.

