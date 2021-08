(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Ciampino, 25 agosto 2021 – Dal primo al 12 settembre, a piazzale Kennedy, sarà possibile usufruire di tamponi a prezzo scontato per i residenti di Ciampino.

Il servizio sarà erogato mattina e pomeriggio dal lunedì al sabato, mentre la domenica soltanto di mattina. I tamponi avranno il costo di 8 euro per la fascia d’età 12-18 e 15 euro per gli adulti: tale costo sarà ridotto del 20% per i residenti di Ciampino.

Una volta effettuato il tampone, si può richiedere il Green Pass direttamente in farmacia, portando con sé la propria tessera sanitaria.

Ufficio Comunicazione Comune di Ciampino

Largo Felice Armati, 1 – 00043 Ciampino (RM)

Palazzina C, primo piano, stanza n. 109

ciampino.gov.it

🔊 Listen to this