(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Nella prima settimana di Settembre saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale 8 bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale in tutti i settori.

Un piano assunzionale di 30 unità a tempo indeterminato e circa 20 unità a tempo determinato, senza contare la copertura del Turn Over per i prossimi tre anni che sarà garantita dalle graduatorie di idoneità.

In arrivo il bando per l’assunzione di un Dirigente Tecnico a tempo indeterminato mentre è già stato selezionato un Dirigente che prenderà servizio ai sensi dell’art.110 del TUEL.

Complessivamente entro fine anno saranno assunti 14 Funzionari di categoria D, di cui un informatico, 11 dipendenti di categoria C e 3 nuovi insegnanti.

Questo nuovo personale sarà suddiviso tra Polizia Locale, Uffici Amministrativi e Uffici Contabili.

Allo stesso modo le circa 20 assunzioni a tempo determinato, i cui bandi sono pronti per essere inviati alla pubblicazione.

Uno sforzo enorme che ha caratterizzato il Bilancio Comunale e che cambierà radicalmente la capacità di offrire servizi ai cittadini.

Tengo molto a ringraziare particolarmente l’avv. Giovanni Giaquinto, attuale Dirigente al Personale, e i suoi Uffici, la Consigliera delegata al Personale Paola Natali, oltre che gli altri Dirigenti e la Segreteria Generale.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico.

