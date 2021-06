(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Ciampino 30 giugno 2021 – Nella serata di ieri è stata inaugurata la rinnovata sede comunale della Protezione Civile di Ciampino, negli spazi della palazzina A di Largo Felice Armati 1. Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, il Comandante della Polizia Locale, nonché responsabile del Gruppo di Protezione Civile, Roberto Antonelli, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Ciampino, Tenente Antonio Blaconà, il Parroco della Chiesa San Giovanni Battista, Don Edoardo, l’Assessore agli Organi Istituzionali, Anna Rita Contestabile, Marco Aceti, figlio di Adolfo Aceti, cui è intitolata la sede locale e il presidente dei Lions Club, Dott. Jacopo Pagani oltre a tutti i componenti dei gruppi di Protezione Civile, nell’occasione della presentazione degli equipaggi impegnati per la stagione estiva 2021 nel servizio Antincendio Boschivo AIB.

Per l’occasione il Sindaco, a nome dell’Amministrazione, ha donato la bandiera italiana alla famiglia di Adolfo Aceti e ha ringraziato la Protezione Civile per il grande supporto che da sempre offre alla Città di Ciampino. L’evento è stato anche l’occasione per comunicare ai gruppi di Protezione Civile e di Antincendio boschivo la messa a disposizione dei nuovi spazi riservati alla Protezione Civile presso il Casale dei Monaci.

La nuova sede, totalmente ristrutturata, è stata dotata di una strumentazione moderna, alla quale si è aggiunto un defibrillatore donato dal presidente dell’Associazione “Lions” Jacopo Pagani.

“La nostra Protezione Civile è una delle eccellenze della nostra Città – ha commentato a margine della cerimonia il Sindaco Ballico – ringrazio il Comandante Antonelli a nome di tutti i volontari che ogni giorno svolgono un compito essenziale per tutti i cittadini di Ciampino, il rinnovo della sede dello storico Gruppo “Aceti” rispecchia in pieno lo spirito di rinnovamento della Città obiettivo primario della nostra Amministrazione”.

