(AGENPARL) – lun 07 giugno 2021 Ciampino, 7 giugno 2021 – Si è svolta oggi, presso la cavea di Parco Aldo Moro, una manifestazione organizzata dal Liceo Vito Volterra, cui l’Amministrazione è stata lieta di partecipare, durante la quale sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato ad alcuni progetti durante questo anno scolastico.

I ragazzi si sono impegnati in varie discipline, dalla cyber security al Debate, passando per l’anniversario di Dante. La passione di questi ragazzi, di cui molti ancora al primo anno, è stata davvero contagiosa e ha permesso a questa eccellenza del nostro territorio di raggiungere importanti riconoscimenti nazionali e regionali.

La testimonianza che, anche in un anno estremamente difficile, attraverso l’impegno delle istituzioni scolastiche, grazie alla passione dei Professori e di tutta la Dirigenza scolastica, si sono potuti ottenere straordinari risultati, orientati verso l’eccellenza e la meritocrazia, valore fondamentale che rispecchia la volontà della Amministrazione comunale.

