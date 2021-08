(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Ciampino, 8 agosto 2021 – L’Amministrazione comunale ricorda oggi i tragici eventi che l’8 agosto 1956 portarono alla morte di 262 minatori, 136 dei quali italiani, nella miniera di carbone del “Bois du Cazier” a Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio e che oggi viene celebrata nella Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

“Sono passati 65 anni da quella tragica data e ancora oggi portiamo con noi il ricordo e la sofferenza di quella immane tragedia. Una triste pagina di storia, sulla quale è importante fermarsi a riflettere, simbolo di tutti i nostri connazionali che negli anni hanno lasciato la nostra Patria per cercare lavoro e futuro all’estero e che ancora oggi ci deve far riflettere sulle condizioni dei lavoratori, che devono essere migliorate, ed essere orientate verso una maggiore equità, verso il raggiungimento della piena e totale sicurezza sul luogo di lavoro e di normative al passo con i tempi. Conquiste che, purtroppo, derivano anche dal sacrificio di quei lavoratori che ricordiamo e onoriamo oggi”.

