(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Con grande soddisfazione ricevo dalla soc. INCENTRO s.r.l., proprietaria dell’IGDO, una nota nella quale ci viene comunicata la disponibilità ad intraprendere un percorso di collaborazione che porti ad una soluzione condivisa con l’Amministrazione Comunale.

Non faccio mistero sul fatto che dopo il lungo periodo di confronto che abbiamo avuto mi aspettavo una proposta ancor più concreta che entrasse molto più nel dettaglio.

Ma come richiesto dalla proprietà sarà convocato con urgenza un tavolo di confronto concreto e dettagliato coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Speciale Avv. Roberto Antonelli.

Il Comune di Ciampino, anche alla luce di questa nota della proprietà procederà con ancor maggior slancio e determinazione nel percorso di acquisizione e riqualificazione dell’IGDO.

Fondamentale, oltre alla fase istruttoria già percorsa, la disponibilità effettiva e concreta nel bilancio comunale, che sarà approvato in Consiglio il 31/08/2021, delle risorse necessarie a procedere.

Concludo con una breve puntualizzazione rispetto a tutte le “inutili chiacchiere” che continuano a comparire ovunque sulla vicenda.

Questa Amministrazione metterà in campo tutte le azioni possibili per realizzare questo grande obiettivo pubblico: trasformare l’EX-IGDO nel centro urbano e dei servizi che questa città merita.

Lo dichiara il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico.

Ufficio Comunicazione Comune di Ciampino

Largo Felice Armati, 1 – 00043 Ciampino (RM)

Palazzina C, primo piano, stanza n. 109

ciampino.gov.it

🔊 Listen to this