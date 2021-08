(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Ciampino, 25 agosto 2021 – L’[ordinanza n. 138 del 25 agosto 2021](https://www.comune.ciampino.roma.it/?attachment_id=37505)stabilisce la chiusura del passaggio a livello della stazione di Casabianca, dal 27 al 30 agosto 2021, a causa di lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria Ciampino-Velletri.

In particolare:

– VIA DEI LAGHI PASSAGGIO A LIVELLO STAZIONE DI CASABIANCA: Divieto di transito entrambe le corsie di marcia

– VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA MURA DEI FRANCESI: Segnaletica di preavviso di chiusura passaggio a livello stazione di Casabianca dalle ore 21.00 alle ore 06.00; Deviazione su via Mura dei Francesi per direzione via Appia

– VIA DEI LAGHI INCROCIO VIA BRUXELLES: Segnaletica di chiusura passaggio a livello stazione di Casabianca dalle ore 21.00 alle ore o6.00; Deviazione su via Bruxelles per direzione via Appia e centro

– VIA DEI LAGHI INCROCIO VIALE DI MARINO: Segnaletica di chiusura passaggio a livello stazione di Casabianca dalle ore 21.00 alle ore o6.00; Deviazione su viale di Marino per direzione Marino.

