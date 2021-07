(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Comando Provinciale Guardia di Finanza Vicenza

LANCIO STAMPA Vicenza, 28 luglio 2021

FRODE FISCALE E REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO. OPERAZIONE “RE-ITINERA”:

SCOPERTA FRODE ALL’ERARIO DA 5 MILIONI DI EURO PER OMESSI

VERSAMENTI, 1 Società per azioni SEGNALATA PER RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE, 8 IMPRESE COMMITTENTI SEGNALATE ALL’I.N.P.S.

PER EVASIONE CONTRIBUTIVA E 8 MISURE CAUTELARI REALI FINO ALLA

CONCORRENZA DI CIRCA € 656.000.

Negli scorsi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il

sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di € 656.000 nei confronti di

otto persone fisiche riconducibili a un nucleo familiare di origini cinesi.

L’attività di polizia economico finanziaria, originata da un accesso notturno presso il

laboratorio tessile con annesso appartamento dormitorio, poi sviluppata nell’ambito

dell’operazione “RE-ITINERA”, ha consentito, tra l’altro di segnalare, all’A.G. 16 persone

fisiche che si sono avvicendate nella gestione “apri e chiudi” per ben 17 volte in un

laboratorio tessile sito in Schio (VI) per sottrazione fraudolenta al pagamento delle

imposte, omessa dichiarazione ed emissione di f.o.i., di ricostruire l’esistenza di «appalto

di fatto» tra ditte tessili collegate al laboratorio cinese e imprese committenti italiane e di

segnalare 4 studi commercialisti, per inosservanza delle norme sull’adeguata verifica della

clientela e sulla trasmissione di segnalazioni delle operazioni sospette ai fini della

disciplina anti-riciclaggio.

