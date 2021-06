(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 UN MEDICO TRUFFA L’ULSS 7 PEDEMONTANA.

LA GUARDIA DI FINANZA ESEGUE DUE ORDINANZE CAUTELARI

PERSONALI E IL SEQUESTRO DEL PROFITTO DEL REATO.

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno

concluso un’operazione di servizio volta al contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica,

che ha fatto emergere circa 70 episodi di assenteismo ad opera di un medico impiegato presso

l’Ospedale di Asiago e che ha permesso di applicare la misura cautelare del divieto di dimora

nel territorio del Comune di Asiago, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del

pubblico ufficio di medico presso la ULSS n. 7 Pedemontana e il sequestro preventivo della

somma di euro 6.707,00.

È questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Asiago,

che ha messo sotto osservazione la posizione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale

che dal 2017 al 2020, pur risultando “sulla carta” presente in servizio, in varie circostanze, si è

allontanato dal proprio posto di lavoro per recarsi presso un noto centro benessere di Asiago,

per rientrare, dopo alcune ore di assenza ingiustificata, presso il nosocomio dove timbrava il

“badge”, attestando falsamente la propria presenza in servizio.

L’attività di polizia economico-finanziaria svolta dei finanzieri è scaturita da elementi informativi

in base ai quali vi sarebbero state delle condotte anomale commesse dal medico durante il

proprio servizio prestato durante i turni ambulatoriali e di sala operatoria presso il reparto di

chirurgia dell’ospedale di Asiago.

Le successive indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura berica, sono state condotte

a mezzo di osservazioni, controlli e pedinamenti effettuati nei giorni di assenza, nonché

attraverso l’ausilio di apposite indagini tecniche e l’incrocio dei dati acquisiti dai tabulati

telefonici dell’indagato, con la documentazione acquisita presso la ULSS n. 7 Pedemontana.

È stato accertato che il sanitario, nel periodo dal 2017 al 2020, ha sottratto 194 ore al servizio

sanitario, lasso temporale in cui lo stesso si è allontanato per recarsi presso un noto centro

benessere di Asiago e, in alcuni limitati casi, per prestare la sua attività di libero professionista

presso le altre strutture sanitarie private, rendendosi responsabile, in qualità di pubblico

dipendente, della condotta penale di truffa ai danni dell’Ente di appartenenza.

