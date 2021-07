(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Salerno, 7 luglio 2021

SALERNO, POTENZIATI CON ORDINANZA DEL QUESTORE

I CONTROLLI INTERFORZE IN CONCOMITANZA CON L’INCONTRO DI CALCIO CAMPIONATI EUROPEI ITALIA – SPAGNA.

Nella giornata di ieri, in concomitanza con la partita di calcio valevole per la semifinale del torneo degli Europei tra Italia e Spagna, il Questore della provincia di Salerno, tenendo conto delle determinazioni emerse in sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, ha predisposto mirati servizi finalizzati a garantire la sicurezza in strada durante la c.d. movida, in occasione dell’atteso incontro di calcio tra le squadre nazionali dell’ Italia e della Spagna.

In particolare sono stati intensificati i controlli in tutta la provincia di Salerno, finalizzati a garantire la serena fruizione degli spazi aperti e dei locali aperti al pubblico nella serata dell’attesa partita di calcio della nazionale, in tutta sicurezza e nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale in materia di Covid.

In particolare, sul capoluogo cittadino, si è registrato un notevole afflusso di persone specie in adiacenza dei locali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande che hanno offerto il servizio aggiuntivo di visione della partita.

La presenza costante delle pattuglie delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Salerno ha garantito la sicurezza nelle piazze dei centri abitati, già normalmente luoghi di aggregazione e di concentramento, ed ha prevenuto possibili eventuali degenerazioni del fenomeno della “movida”.

Al termine della partita, vi sono state varie manifestazioni di giubilo per la vittoria dell’Italia da parte di molte persone a piedi, a bordo di motoveicoli, autoveicoli, specie nella zona centrale di Salerno, e le pattuglie delle forze dell’ordine hanno anche regolato la viabilità urbana per migliorare la circolazione dei numerosi veicoli in transito.

Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi:

nr. 385 persone controllate;

nr. 223 veicoli controllati;

nr. 46 esercizi pubblici controllati;

Durante il corso dei controlli, a Salerno, un giovane, L.N. del 1999, a bordo di uno scooter, non si è fermato all’alt degli Agenti ma è stato subito raggiunto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nonché guida senza patente ed altre quattro contestazioni per violazioni al codice dela strada.

I controlli saranno ulteriormente intensificati in occasione della finale degli Europei di Calcio, prevista per domenica 11 luglio.

