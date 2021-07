(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA:Per la divulgazione

Benevento, TIME @ “dddd d MMMM yyyy” giovedì 15 luglio 2021

Comunicato Stampa

SAN BARTOLOMEO IN GALDO.

SCONTRO TRA UNA MOTO ED UNA BICI I CARABINIERI DENUNCIANO ENTRAMBI I CONDUCENTI TROVATI CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI.

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato a piede libero un 31enne ed un 38enne del posto per guida sotto l’influenza dell’alcool.

I due uomini sono stati deferiti a seguito dell’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile per un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in una strada centrale della cittadina fortorina fra una bicicletta ed una moto da loro rispettivamente condotte.

Dopo i primi soccorsi, sono stati visitati, l’uno, presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento e l’altro presso l’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Campobasso, riportando lesioni guaribili in pochi giorni e venendo riscontrati, il primo, con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l ed il secondo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La motocicletta è stata sequestrata e la patente di guida del conducente è stata ritirata.

