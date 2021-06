(AGENPARL) – ven 04 giugno 2021 I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne ed un 23enne della provincia di Reggio Calabria, già noti alle Forze dell’Ordine, per truffa.

Le indagini, avviate lo scorso marzo in seguito alla denuncia di un agricoltore locale, hanno consentito di accertare che il 44enne aveva pubblicato su un noto sito web un falso annuncio di vendita di un trattore agricolo al prezzo di novemila euro circa, ottenendo, dopo contrattazioni telefoniche con il denunciante, l’accredito del denaro su un conto corrente bancario risultato intestato a lui. Dopo l’incasso, il complice 23enne, presentandosi come autotrasportatore, aveva contattato l’acquirente fingendo di voler stabilire le modalità di consegna del mezzo. Successivamente, invece, i truffatori si sono resi irreperibili senza mai consegnare quanto pattuito.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento raccomanda massima prudenza nell’effettuare acquisti in rete e di segnalare tempestivamente ogni caso sospetto al numero di pronto intervento “112” o alle Stazioni presenti sul territorio.

🔊 Listen to this