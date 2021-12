(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 4 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Aggredisce i militari nei pressi della stazione:

arrestato 19enne dalla Polizia di Stato

Nella decorsa serata, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane di origine tunisina, irregolare sul Territorio Nazionale, resosi responsabile del reato di rissa, danneggiamento aggravato, minacce, resistenza e lesioni a P.U.. Nello specifico, alle ore 21:20 circa, personale dell’Esercito Italiano, in servizio nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rimini, richiedeva l’ausilio di un equipaggio della Polizia, a causa di una lite tra stranieri. Giunti sul posto, gli agenti raggiungevano uno dei partecipanti del litigio, che poco prima aveva aggredito uno dei militari intervenuti per placare la rissa. Il giovane, bloccato dai poliziotti, continuava a mettere in atto il suo comportamento irascibile, inveendo con frasi ingiuriose contro quest’ultimi e colpendo ripetutamente con calci e pugni l’autovettura di servizio.

Da ulteriori accertamenti, si constatava che il giovane, con a carico numerosi precedenti di Polizia, trai quali furto, resistenza a P.U. e rapina, risultava avere in atto il divieto di dimora nella Provincia di Rimini, disposto dal Giudice in data 05/11/2021.

🔊 Listen to this