Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione .

Benevento, mercoledì 3 novembre 2021

Comunicato Stampa

PROVINCIA DI BENEVENTO: CONTROLLI A TAPPETO SUI REDDITI DI

CITTADINANZA INDEBITAMENTE PERCEPITI

Questa mattina, a Napoli, presso il Comando Legione Carabinieri “Campania” il

Comandante Gen. di Brigata Antonio Jannece a conclusione di un’articolata

attività di controllo tesa a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti

necessari per accedere al cosiddetto reddito di cittadinanza previsto con

decreto legge n.4/2019, convertito in legge dall’art.1 legge n.26/2019, svolta

dai Reparti dipendenti delle province Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed

Avellino, nel periodo compreso tra aprile e settembre 2021, alla presenza dei

rispettivi Comandanti Provinciali e del Comandante del Gruppo Tutela del

Lavoro del Lavoro ha illustrato i risultati conseguiti, rientranti nell’ambito di

una più vasta azione intrapresa a livello Interregionale ed interessante anche le

Regioni di Puglia, Abruzzi, Basilicata e Molise.

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Benevento i Carabinieri del

locale Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno passato

al setaccio ben 950 nuclei famigliari corrispondenti al 13,3 % dei 7.121

nuclei percettori del beneficio.

Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alla

locale Procura della Repubblica 253 persone (di cui 153 stranieri) per aver a

vario titolo “reso false dichiarazioni o omesso comunicazione di informazioni

dovute e omesso di comunicare le variazioni di reddito o di patrimonio una

volta percepito legittimamente il reddito”. In alcuni casi si è proceduto alla

sospensione del reddito di cittadinanza, con provvedimento del Giudice, nei

confronti di diversi beneficiari o richiedenti per “essere stata a questi applicata

misura cautelare personale, adottata anche a seguito di arresto”. Tra i soggetti

deferiti all’Autorità giudiziaria, anche uno con precedenti per “associazione di

tipo mafioso”.

Tali risultati, hanno permesso di accertare un esborso non dovuto dallo Stato

