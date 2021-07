(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, sabato 3 luglio 2021

Comunicato Stampa

BASELICE. I CARABINIERI HANNO ESEGUITO PROVVEDIMENTO CAUTELARE PER

REITERATE VIOLAZIONI AL DIVIETO DI DIMORA NEI CONFRONTI DI UN 65ENNE

I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo,

hanno arrestato un 65enne locale dando esecuzione ad un ordine di sottoposizione alla misura

cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura

della Repubblica.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, i quali hanno

documentato che l’uomo aveva violato in più occasioni la misura cautelare del divieto di dimora nel

proprio comune, a cui era già sottoposto, poiché indagato per atti persecutori.

