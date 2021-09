(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Ugl, il segretario generale Capone in visita allo stabilimento catanese di STMicroelectronics. Incontro con il sindaco Pogliese su Pnrr e Intel: “Catania pronta a nuove sfide occupazionali, non si perdano investimenti”

Visita istituzionale allo stabilimento STMicroelectronics per il segretario generale della Ugl Francesco Paolo Capone che, nella giornata di ieri, è stato ricevuto dal direttore delle risorse umane Ampelio Ventura, dal direttore delle relazioni industriali Fabrizio Casicci e dal responsabile della sostenibilità e accoglienza area produzione Giovanni Vitale. Un incontro cordiale durante il quale la delegazione Ugl, composta dal capo della segreteria generale Filippo Anasetti, dal segretario territoriale Giovanni Musumeci, dal segretario provinciale della federazione Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo e dal coordinatore della rappresentanza sindacale unitaria Luigi Arancio, ha avuto modo di affrontare alcuni temi di stretta attualità a partire dalle prospettive relative agli investimenti aziendali per il sito produttivo catanese. In questo senso, infatti, la Ugl ha rinnovato piena fiducia nell’operato del board con l’auspicio che per Catania si possa continuare a tenere elevata l’attenzione sull’impianto esistente, fiore all’occhiello per l’economia dell’area metropolitana, della Sicilia e dell’intero sud Italia, oltre che sulle nuove opportunità possibili in termini di implementazione dei processi produttivi. “Come abbiamo già avuto modo di ricordare in altre occasioni, la presenza consolidata di una multinazionale così importante è non solo motivo di orgoglio per il territorio che ne deve certamente fare tesoro, ma anche volano per lo sviluppo – hanno detto i rappresentanti del sindacato. Per questo ogni sforzo, a partire dall’assoluta responsabilità ed azione propositiva messa in campo dalla Ugl, deve essere orientato nell’unica direzione coerente di non perdere ogni vantaggio utile per la crescita occupazionale. In tal senso, dobbiamo dare atto al management della STM di Catania della capacità di confronto e ascolto delle istanze sindacali e del territorio, con l’augurio che la prosecuzione di questa collaborazione conduca al raggiungimento di obiettivi concreti per la nostra città ed i suoi lavoratori.” Nel contesto della sua due giorni a Catania, inoltre, il segretario generale Capone è stato ricevuto a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Salvo Pogliese. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la possibilità di un investimento da parte del colosso della microelettronica Intel, oltre che il punto sullo stato di salute dell’ente, sono stati i principali temi affrontati durante il breve colloquio. “La Ugl in questi anni si è spesa in prima linea per il salvataggio del Comune dal baratro ed oggi continua la sua opera costruttiva nel segno dei nuovi scenari di ripartenza che si stanno prospettando con l’arrivo di consistenti somme da spendere in poco tempo nella realizzazione di opere pubbliche – hanno evidenziato i sindacalisti. Abbiamo apprezzato l’iniziativa di rimpolpare l’esiguo organico di tecnici comunali con procedure veloci di assunzione e ci auguriamo che queste forze fresche siano determinanti per i progetti, che dovranno essere cantierabili, connessi all’utilizzo delle somme del Pnrr. Come Ugl siamo stati ben felici di verificare come la burocrazia comunale sia stata ridotta a zero, in occasione del rilascio rapido di concessioni e di pareri per la realizzazione di nuovi impianti produttivi (come nel caso ad esempio della nuova fabbrica di STMicroelectronics), motivo per cui siamo convinti che Catania è sempre più pronta ad accogliere nuove sfide occupazionali. A cominciare da quella paventata di Intel, su cui siamo tutti pronti a sostenere anche le ragioni di un contesto territoriale locale e meridionale, dove già ci sono grandi realtà industriali internazionali che riconoscono gli indubbi vantaggi (in termini economici e di forza lavoro) dell’aver investito ai piedi dell’Etna.”

🔊 Listen to this