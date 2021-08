(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di

Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

332000

Benevento, sabato 28 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA DEL 28 AGOSTO 2021

Nell’ambito delle azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

condotte dai Reparti del Comando Provinciale di Benevento, i militari della

Stazione Carabinieri di Cusano Mutri a seguito di un’attenta e prolungata attività

di osservazione e perlustrazione notturna del territorio, anche nei tratti boschivi,

traevano in arresto per “coltivazione e detenzione al fine si spaccio di sostanze

stupefacenti” un cinquantatreenne del luogo operaio presso la locale comunità

montana.

Il responsabile con precedenti penali specifici, nel corso dei servizi di

osservazione svolti nei giorni scorsi veniva notato addentrarsi con i propri cani

all’interno di un tratto boschivo ubicato nelle immediate vicinanze della propria

abitazione e ieri pomeriggio, sorpreso aggirarsi non lontano e con fare sospetto

nei pressi di una piantagione composta da 32 piante di Marijuana di circa un

metro d’altezza. La successiva ed immediata perquisizione domiciliare estesa

presso l’abitazione, peraltro dotata di telecamere di videosorveglianza consentiva

di rinvenire ulteriori 100 grammi di hascisc, già suddiviso in dosi, 50 grammi di

marijuana, un bilancino di precisone, materiale atto al confezionamento della

droga e 5 cinque taniche di specifico fertilizzante e 2 taniche di acqua necessarie

per l’irrigazione. All’interno dell’abitazione veniva, inoltre identificata anche la

compagna dell’arrestato, una cittadina rumena quarantaquattrenne, deferita in

stato di libertà per “concorso nella coltivazione e detenzione di sostanze

stupefacenti”. Il responsabile dopo le formalità di rito, su disposizione del

Sostituto Procuratore di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione

in regime di detenzione domiciliare.

🔊 Listen to this