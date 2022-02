(AGENPARL) – dom 27 febbraio 2022 “Auguriamo buon lavoro al riconfermato segretario della Cisl Catania, Maurizio Attanasio, nonché alla sua segreteria, congratulandoci per il felice esito del recente congresso provinciale che ci ha visto presenti per porgere il saluto e la vicinanza della nostra organizzazione sindacale. Siamo certi che insieme, preservando il fondamentale valore dell’unità sindacale intrapresa con Cgil e Uil nella nostra realtà territoriale, a difesa dei lavoratori e dei cittadini, continueremo a collaborare attivamente in vista delle iniziative imminenti e future che riguardano la messa in sicurezza e lo sviluppo della città di Catania e la sua provincia.” Lo scrive in una nota, anche a nome della segreteria dell’Unione territoriale del lavoro etnea della Ugl, il segretario Giovanni Musumeci.

