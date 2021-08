(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, venerdì 27 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA DEL 27 AGOSTO 2021

Nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze

stupefacenti organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri, i militari della Stazione di Morcone nel

tardo pomeriggio di ieri traevano in arresto, per “ detenzione illegale a fini si spaccio di sostanze

stupefacenti ” una quarantacinquenne del luogo. La donna, già nota per i suoi precedenti penali,

veniva controllata in una via del centro alla guida di un’autovettura mostrando in tali fasi particolari

segni di nervosismo, motivo per il quale i militari insospettitisi approfondivano il controllo,

rinvenendo, abilmente occultati nella macchina 30 involucri di droga di vario tipo (crack, hascisc ed

eroina) confezionata in buste di cellophane saldate, alluminio e cilindretti di plastica.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire un bilancino di precisione ed altro

materiale atto al confezionamento delle dosi.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto Procuratore di turno, la donna è stata

accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

