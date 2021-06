(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Magg. Vincenzo Falce

Benevento, sabato 26 giugno 2021

COMUNICATO STAMPA

BENEVENTO: PERQUISIZIONE, SEQUESTRO DI DROGA E ARRESTO

DELLO SPACCIATORE.

Continuano i servizi antidroga dei Carabinieri in città per tentare di arginare il

fenomeno. I Carabinieri della Compagnia di Benevento, a seguito di qualificata

attivazione informativa, sapevano che un giovane trentenne spacciava cocaina in

città ed era particolarmente attivo nelle sere del fine settimana. Il servizio di

osservazione sui movimenti dell’uomo era in atto già da alcuni giorni e ieri sera i

Carabinieri lo hanno sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre incontrava

un cinquantenne, noto per essere un assuntore. Durante l’incontro è scattata

l’operazione, i Carabinieri hanno travato nelle tasche dei pantaloni dello

spacciatore due dosi di Cocaina dal peso complessivo di poco più di cinque

grammi; hanno esteso subito l’attività di ricerca a casa del fermato, ove hanno

rinvenuto altre tre dosi del medesimo stupefacente dal peso complessivo di circa

otto grammi e della stessa fattura della cocaina rinvenuta nelle tasche dell’uomo

per strada, oltre a rinvenire, sempre nell’abitazione, un bilancino di precisione

perfettamente funzionante.

L’uomo è stato arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e su

disposizione della dott.essa Assunta Tillo, magistrato di turno presso la Procura

della repubblica di Benevento, è stato tradotto presso la sua abitazione a

disposizione dell’autorità giudiziaria.

