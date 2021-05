(AGENPARL) – mar 25 maggio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, martedì 25 maggio 2021

Comunicato Stampa

BASELICE: DENUNCIATO UN NAPOLETANO PER TRUFFA E FALSITA NMATERIALE

I Carabinieri della Stazione di Baselice, in collaborazione con l’Aliquota Operativa della Compagnia

di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’articolata e prolungata attività d’indagine, hanno

denunciato in stato di libertà un 44enne dell’hinterland napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine per

falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa.

Le indagini sono iniziate nel settembre 2016 a seguito delle denunce presentate da due anziani

pensionati del posto e sono state condotte con metodi tradizionali e mediante riconoscimenti

fotografici. I militari hanno accertato che l’uomo, dopo aver falsificato due assegni dell’importo

complessivo di circa 1.400 euro, originariamente intestati ai denuncianti a titolo di rimborso per

bollette di energia elettrica, era anche riuscito a versarli su un conto bancario da lui stesso attivato

utilizzando documenti d’identità abilmente falsificati.

