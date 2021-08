(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

FORCHIA (BN):

TROVATO IN POSSESSO DI ARMA E MUNIZIONI: CARABINIERI ARRESTANO 50ENNE.

Nella tarda serata di ieri, durante l’esecuzione di controllo alla circolazione stradale, militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), sulla SS7 Appia comune di Forchia (BN), procedevano al controllo di un veicolo in transito con direzione Caserta.

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso e insofferente del conducente, un 50enne censurato della provincia di Avellino, i militari decidevano di procedere a perquisizione personale e veicolare. Nel corso dell’ispezione dell’abitacolo dell’autovettura, si rinveniva, ben occultata, una scatola contenente una pistola cal. 6.35 e n. 23 proiettili dello stesso calibro, il tutto illegalmente detenuto.

Lo stesso veniva accompagnato presso la caserma di Montesarchio (BN) dove veniva tratto in arresto poiché ritenuto responsabile di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione abusiva di munizionamento.

Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori indagini al fine di verificarne la provenienza. L’arrestato veniva associato alla Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

