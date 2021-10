(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, domenica 24 ottobre 2021

COMUNICATO STAMPA

TELESE TERME: PUSHER 28ENNE SORPRESO MENTRE SPACCIAVA NEI PRESSI DI UN

BAR. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

A Telese Terme (BN), nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Cerreto Sannita, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto all’uso ed allo spaccio di

sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 28enne del centro termale, un disoccupato già noto ai

militari per i suoi trascorsi. Il giovane, infatti, è stato sorpreso dai militari nei pressi di un esercizio

pubblico, mentre stava cedendo ad un suo coetaneo due involucri contenenti marijuana e crack per il

peso complessivo di circa 2 grammi, poi posti sotto sequestro. Pertanto, l’acquirente è stato segnalato

all’Autorità Prefettizia per uso personale di sostanze psicotrope ad uso non terapeutico, mentre il

28enne di Telese, invece, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di

stupefacenti. L’arrestato, quindi, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della locale Procura

della Repubblica, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a

disposizione della stessa Autorità Giudiziaria.

