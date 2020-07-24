venerdì, Luglio 24, 2020
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Agenparl

COMUNICATO STAMPA DEL 24 LUGLIO 2020

by Redazione00

(AGENPARL) – ven 24 luglio 2020 AGGIORNAMENTO DEL 24 LUGLIO 2020
00INCAGLIO MOTONAVE “CDRY BLUE”.
AGGIORNAMENTO DEL 24 LUGLIO 2020
SI COMUNICA CHE LE OPERAZIONI SMALTIMENTO DELLA MN IN OGGETTO DA PARTE DELLA DITTA RESOLVE – MARINE SONO STATE SOSPESE PER CONSENTIRE DI DEFINIRE LE PROCEDURE FINALIZZATE ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI CHE SARANNO RECUPERATI.
PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’INCAGLIO.
PER QUANTO SOPRA, DA OGGI, GLI AGGIORNAMENTI VERRANNO COMUNICATI CON CADENZA SETTIMANALE O CONTESTUALMENTE AD EVENTUALI EVOLUZIONI.
Cagliari, 24 Luglio 2020

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