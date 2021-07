(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 ACCORDO QUADRO MUR-CONSOB-CRUI PER FORMAZIONE E DOTTORATI

INNOVATIVI

Roma, 22 luglio 2021 – Sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell’ambito dell’alta

formazione e della ricerca applicate al contesto delle istituzioni pubbliche. È questo l’obiettivo principale dell’ Accordo

Quadro sottoscritto oggi dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dal Presidente della

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Paolo Savona, e dal Presidente della Conferenza

dei Rettori delle Università italiane (CRUI), Ferruccio Resta.

In particolare, la collaborazione tra MUR, CONSOB E CRUI consentirà, oltre che di sviluppare interventi congiunti di

formazione, di individuare le priorità attualmente esistenti per progettare e realizzare tirocini e sviluppare dottorati

innovativi presso la CONSOB.

Sarà un Comitato di indirizzo paritetico, che verrà costituito dal Ministro dell’Università e della Ricerca, ad approvare il

piano annuale delle attività e a valutare le azioni deliberate.

«L’Accordo firmato oggi è un ulteriore strumento pensato per rendere i percorsi di formazione e di dottorato sempre

più in linea con le richieste e le esigenze lavorative di una società in continuo cambiamento, trasformata da processi di

innovazione e digitalizzazione e alla ricerca di competenze specialistiche nuove» ha detto il Ministro dell’Università e

della Ricerca, Maria Cristina Messa.

«L’accordo rappresenta un impegno concreto per quel rinnovamento della pubblica amministrazione che passa dal

capitale umano e che rientra appieno tra gli obiettivi del PNRR» ha detto il Presidente della CRUI, Ferruccio Resta.

«Un’iniziativa di sistema che mira a incentivare la formazione e l’immissione di nuove competenze altamente

qualificate per la realizzazione delle riforme del comparto pubblico richieste dall’Europa. Un intervento che speriamo

si riveli strutturale e non congiunturale, che consenta di ottimizzare le risorse e rendere più efficiente la cooperazione

tra istituzioni. La CRUI, in particolare, si adopera da tempo per la realizzazione di tirocini e per lo sviluppo di

dottorati innovativi che diano maggior impulso al rapporto tra sistema universitario e mondo del lavoro, tanto nel

comparto pubblico quanto in quello privato».

