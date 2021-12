Comunicato stampa del 22 dicembre 2021 – corso per motociclisti alla Caserma CC di Benevento

(AGENPARL) – mer 22 dicembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Lgt Andrea Sgarra

Benevento, mercoledì 22 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI:

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI GUIDA SICURA PER MOTOCICLISTI

Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, dopo un corso durato 3 giorni

di lezioni teoriche e pratiche, dal 20 al 22 dicembre u.s., come disposto dal Comando

Legione Carabinieri Campania, quest’oggi si è concluso il primo ciclo addestrativo di

guida sicura per motociclisti a cui hanno partecipato 12 militari provenienti da tutta la

regione che, al termine di un esame, sono stati dichiarati idonei ed hanno conseguito la

relativa specializzazione. Al corso, che è stato tenuto oltre che da personale dell’Arma,

in particolare dal comandante della seconda Sezione Radiomobile di Napoli e due

marescialli istruttori, sono intervenuti anche esperti e tutor della Federazione

Motociclistica Italiana

Si allega foto

🔊 Listen to this