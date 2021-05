(AGENPARL) – ven 21 maggio 2021 San Marco dei Cavoti. Denunciato dai Carabinieri un uomo per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

A San Marco dei Cavoti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un 31enne locale per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

