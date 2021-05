(AGENPARL) – ven 21 maggio 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

CERRETO SANNITA. CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

ESEGUITI DUE ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO PER FURTO IN ABITAZIONE.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con l’impiego di 21 pattuglie dislocate su tutta l’area di competenza da Frasso Telesino a Morcone.

In Frasso Telesino un 56enne di Solopaca ed un 20enne di Telese Terme sono stati arrestati in flagranza di reato dai militari della locale Stazione mentre stavano rubando in un’abitazione, sita nella periferia cittadina, alcuni attrezzi da lavoro e oggetti in rame, per un peso complessivo di kg 50. Gli arrestati, al termine delle procedure di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Benevento, in attesa dell’udienza di convalida. La refurtiva, invece, è stata prontamente recuperata e restituita ai proprietari.

