COMUNICATO STAMPA DEL 21 GIUGNO 2020 – CONTROLLI FINE SETTIMANA DEI CC DI BN

(AGENPARL) – dom 21 giugno 2020 CONTROLLI DEI CARABINIERI ALLA MOVIDA BENEVENTANA

5 PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ TRA CUI UN MINORE

PER RAPINA

In questo fine settimana di ripresa delle attività economiche, sono stati realizzati servizi di controllo

del territorio finalizzati al contrasto delle condotte illegali ed in particolare per vigilare sui

comportamenti giovanili relative alle restrizioni imposte dalle normative nazionali e regionali connesse

all’emergenza sanitaria, durante la cosiddetta movida. In particolare, nel capoluogo e San Giorgio del

Sannio i Carabinieri del Compagnia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Benevento hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica le seguenti persone:

– un beneventano di 43 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, con permesso di due ore a recarsi

presso il l’Ufficio S.E.R.T. dell’A.S.L. di Benevento per il recupero di tossicodipendenti, è stato

sorpreso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile mentre cedeva una dose di stupefacente,

tipo eroina, ad un tossicodipendente in cambio di 30 euro;

– gli stessi militari, nel corso di una perquisizione personale e successivamente domiciliare di un 31

enne della provincia di Avellino, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro di sostanza

verosimilmente cocaina di circa 1 grammo e circa un grammo e mezzo di marijuana ed un bilancino

di precisione;

– un 50enne della provincia di Avellino, trovato alla guida di auto Peugeot 306, sottoposta a confisca

dalla Prefettura di Savona, è stato deferito per falsità ideologica dal Nucleo Operativo e

Radiomobile per aver denunciato falsamente lo smarrimento della carta di circolazione dello stesso

veicolo, che è stato ritirato e affidato in custodia ad una ditta autorizzata;

– noto pregiudicato beneventano di 45 anni è stato sorpreso in questo centro dall’equipaggio della

Radiomobile alla guida di un veicolo senza essere in possesso della patente ed è stato deferito anche

per appropriazione indebita dell’autovettura di proprietà di altra persona. L’auto è stata affidata ad

una ditta autorizzata;

– infine, a Benevento, un minore 15enne dell’hinterland di Benevento è stato deferito dai militari

perché ritenuto responsabile del reato di rapina nei confronti di un 18enne di Apice. Si accertava

che il minore, con un coltello a serramanico, minacciava il giovane apicese e si faceva consegnare

una somma di denaro di 20 euro e il suo documento di riconoscimento.

Si allega foto di repertorio

