(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione .

332000

Benevento, sabato 20 novembre 2021

Comunicato Stampa

BENEVENTO. FURTO IN CHIESA: CARABINIERI RINVENGONO LA

REFURTIVA E DENUNCIANO L’AUTORE PER RICETTAZIONE.

Prosegue senza sosta la lotta alla criminalità predatoria condotta dal Comando Compagnia Carabinieri

di Benevento che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del

territorio, teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, infatti, hanno deferito alla competente Autorità

Giudiziaria un 48enne di Campobasso domiciliato a Benevento. L’uomo è ritenuto responsabile del

reato di ricettazione di alcuni oggetti sacri, asportati qualche giorno fa all’interno della chiesa “San

Giuseppe Moscati” del quartiere di Capodimonte.

L’attività d’indagine, condotta dai militari della Sezione Operativa, disimpegnata con un’intensa

attività info-investigativa, ha permesso di giungere all’identificazione dell’uomo che, ieri in tarda

serata, è stato controllato nei pressi del locale stadio Santa Colomba a bordo del proprio furgone e,

proprio per il suo atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di

rinvenire tre lampadari di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza. L’attività di

ricerca è stata poi veniva estesa al proprio domicilio con il rinvenimento di altri oggetti tra cui altri

lampadari, oggetti in rame e manufatti vari, nonché i tre calici, le tre patene, le due pissidi a forma di

ciotola, seppur danneggiati e smontati, asportati qualche giorno fa’dalla sacrestia della chiesa “San

Giuseppe Moscati”.

Nella mattinata, il parroco, don Lupo Palladino, presso gli Uffici del Comando Compagnia ha

riconosciuto gli oggetti rubati dalla chiesa e dagli annessi locali sacrestia.

I Carabinieri invitano le vittime di furti di tali oggetti a presentarsi in caserma per il riconoscimento.

