RUBA PROFUMI ALL’INTERNO DI UN SUPERMERCATO: ARRESTATO UN UOMO DALLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio di sabato 19 dicembre 2021, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo di origine albanese, titolare di permesso di soggiorno in corso di rinnovo, resosi responsabile del reato di rapina impropria.

Nello specifico, alle ore 16.00 circa, un equipaggio di volante veniva inviato in un supermercato sito in zona Marina Centro, in quanto era giunta alla locale S.O. la segnalazione di un furto. Sul posto, gli agenti appuravano che poco prima il malvivente, dopo aver asportato un prodotto dal reparto profumeria della suddetta attività commerciale, si allontanava senza pagarlo facendo scattare il sistema antitaccheggio. L’uomo veniva in un primo momento bloccato dal responsabile del punto vendita ma riusciva a liberarsi dalla sua presa spintonandolo violentemente e facendogli perdere l’equilibrio.

