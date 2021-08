(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di

Benevento

Benevento, venerdì 20 agosto 2021

Comunicato Stampa

BENEVENTO: IL GENERALE DI DIVISIONE MAURIZIO

STEFANIZZI, COMANDANTE DELLA LEGIONE

CARABINIERI “CAMPANIA”, IN VISITA DI

COMMIATO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE.

Questa mattina, presso la caserma “Stefano di Bonaventura ”, sede del Comando

Provinciale Carabinieri di Benevento, il Generale di Divisione Maurizio

Stefanizzi, Comandante della Legione Carabinieri “Campania“, in

occasione del suo imminente trasferimento al Comando della Scuola Marescialli e

Brigadieri di Firenze, ha incontrato il Comandante Provinciale, Colonnello

Germano Passafiume, e una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e

Carabinieri della provincia sannita, per portare il suo saluto di commiato.

Il Generale Stefanizzi ha espresso ai militari presenti il proprio riconoscimento per

i brillanti risultati da questi conseguiti durante i suoi tre anni di comando della

Legione Carabinieri, rimarcando le difficoltà connesse con l’emergenza

pandemica ancora in atto.

L’alto Ufficiale ha inoltre esortato i Carabinieri a continuare nel loro operato,

ricordando loro l’importanza di essere fedeli testimoni di un’istituzione secolare,

precipuamente italiana, profondamente radicata nel cuore della società, che deve

il suo prestigio alla forza dell’identità collettiva la quale trova linfa vitale

attraverso la “passione e la dedizione quotidiana nel servizio”, tratti distintivi di

ogni Carabiniere, che con la propria umanità fatta di virtù e debolezze, è da

sempre vicino e al servizio del cittadino.

Nella circostanza, il Generale ha voluto sottolineare l’importanza della struttura

capillare dell’Arma anche e soprattutto nel territorio beneventano, motivo per il

quale uno dei suoi massimi impegni è stato quello della riqualificazione e

riorganizzazione delle Stazioni, Sezioni Operative e Nuclei Radiomobili, presidi

fondamentali dell’Arma, da sempre e maggiormente a contatto con il territorio.

