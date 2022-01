(AGENPARL) – mer 19 gennaio 2022 SAN BARTOLOMEO IN GALDO. I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE PER TRASPORTO DI CARNE SUINA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE.

Nel corso del monitoraggio del fenomeno della c.d. peste suina, I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno fermato e controllato un automobile sulla quale viaggiavano due uomini locali, già noti alle Forze dell’Ordine, sequestrando trecento chili circa di carne di maiale trasportata in pessime condizioni igienico-sanitarie ed ammassata in delle buste dentro confezioni di cartone, nel vano bagagli e sul sedile posteriore ribaltato del veicolo, anch’esso sporco.

Venivano quindi segnalati all’Autorità Giudiziaria per trasporto di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ed al conducente è stata anche comminata una sanzione amministrava di mille euro per il trasporto di prodotti alimentari con un veicolo inidoneo.

La carne è stata affidata in deposito ad una macelleria in attesa delle analisi microbiologiche disposte dall’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

