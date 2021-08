(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

S. Ten. Daniele Giangregorio

VAL FORTORE: OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO LA

DETENZIONE E LO SPACCIO DISOSTANZA STUPEFACENTE.

DENUNCIATO IN STATO DI LIBERTA’ UN GIOVANE PER SPACCIO

Nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti,

nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

di San Bartolomeo in Galdo a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno

deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un giovane

ventinovenne di Baselice per spaccio di sostanze stupefacente.

I militari dell’Arma stavano da tempo compiendo degli accertamenti sulla consistenza

del fenomeno della diffusione e del consumo di droghe nell’ambito del territorio della

Valfortore ed hanno cominciato a seguire alcune piste, da qui la denuncia del giovane

spacciatore.

