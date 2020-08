COMUNICATO STAMPA DEL 19 AGOSTO 2020 CONTROLLI CC X LAVORO NERO E NORME ANTI COVID-19

(AGENPARL) – mer 19 agosto 2020 BENEVENTO: CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL RISPETTO DELLE

NORME SUL LAVORO PER L’ EMERGENZA SANITARIA.

QUATTRO ATTIVITA’ SONO STATE CONTRAVVENZIONATE PER LA

MANCANZA DI DISPOSITIVI IGIENIZZANTI

DUE TITOLARI DI ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E

BEVANDE SONO STATI DENUNCIATI PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI

IRREGOLARI ED IN NERO.

In questi giorni di ferie estive, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento con personale

del Nucleo Ispettorato del Lavoro di questo capoluogo hanno effettuato una serie di controlli di alcuni

esercizi pubblici finalizzati a contrastare lo sfruttamento illecito della manodopera in nero e sul rispetto

delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in

considerazione di questo delicato momento di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio:

– A Montesarchio i militari della locale Stazione con quelli dell’ispettorato nel corso del controllo di

un’azienda agrituristica hanno contestato le violazioni di carattere amministrativo per l’assunzione e

l’impiego di un lavoratore a nero e per aver omesso di predisporre nel locale gli appositi dispositivi

igienizzanti per le mani;

– A Telese Terme, gli stessi carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro con quelli della locale

Stazione hanno proceduto al controllo di un Bar, che è stato sanzionato per non aver adottato le

misure necessarie per garantire l’igienizzazione delle mani e ad altro esercizio pubblico per la

somministrazione di cibi e bevande, il cui titolare, oltre ad essere stato contravvenzionato per la

stessa citata violazione è stato sanzionato anche per aver impiegato 3 lavoratori stranieri, uno

completamente in nero ed altri due in maniera irregolare, senza aver inoltrato la preventiva

comunicazione di inizio di rapporto di lavoro.

Per tale esercizio, inoltre, proprio per l’impiego massiccio di lavoratori irregolari superiore al 20% è

stata richiesta la sospensione dell’attività imprenditoriale;

– Infine, a Morcone, nel controllo di un’attività di ristorazione i militari di quella Stazione hanno

trovato un lavoratore irregolare ed inoltre, hanno verificato la mancanza di dispositivi per l’igiene

delle mani.

I militari hanno contestato a tutti e quattro i responsabili delle attività imprenditoriali sanzioni

amministrative per un totale di 13.900 Euro

