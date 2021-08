(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Benevento, mercoledì 18 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

ARRESTATO 38ENNE SU ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN

CARCERE PER REITERATE VIOLAZIONI ALLE MISURE RESTRITTIVE.

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Solopaca hanno eseguito un’ordinanza di

misura cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, nei confronti di un

38enne di quel centro, noto alle forze dell’ordine, gia’ sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di

atti persecutori – “stalking” nei confronti di una donna del luogo.

L’aggravamento della misura scaturisce da ripetute evasioni dagli arresti domiciliari accertate dai

militari di Solopaca. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato ristretto presso la casa

circondariale di Benevento.

🔊 Listen to this