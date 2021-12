(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 POLIZIA DI STATO

Rimini, 17 dicembre 2021

La Polizia di Stato di Rimini emette il DACUR – c.d. DASPO Urbano – per due giovani di 18 anni

Identificati dai Carabinieri durante una rissa avvenuta per futili motivi l’8 agosto all’ingresso di una discoteca di Misano, erano stati poi denunciati in stato di libertà il 9 novembre scorso a conclusione di specifica attività investigativa.

Al termine degli approfondimenti della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini che ha valutato i precedenti di polizia di cui i due giovani erano gravati nonostante la giovane età, in particolare per reati contro la persona, il Questore ha emesso nei loro confronti 2 divieti di accesso alla Discoteca menzionata per 1 anno.

In quanto colpiti dal DACUR, per 1 anno, potranno solo transitare, ma non stazionare, né fermarsi nelle adiacenze della discoteca in questione.

Un terzo provvedimento verrà emesso a breve nei confronti di un altro giovane responsabile.

La violazione del DACUR comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa dal 8.000,00 a 20.000,00 euro.

