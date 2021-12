(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Ugl Catania. Consiglio direttivo con un bilancio di fine anno e new entry, Musumeci: “Sindacato in crescita pronto alla sfida sui fondi PNRR per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio”

Consiglio direttivo di fine anno per la Ugl di Catania che, dopo un lunghissimo periodo di stop dovuto alle restrizioni per il Covid-19, ha potuto riunire in presenza i quadri dirigenti per un bilancio di fine anno delle attività sindacali e sociali effettuate. Un pomeriggio di confronto serrato, aperto dal saluto introduttivo del segretario territoriale Giovanni Musumeci, durante il quale si sono affrontati i principali problemi in materia di lavoro e di territorio, con uno sguardo allo sviluppo ed alle opportunità future che coinvolgono la città di Catania e la sua area metropolitana. “La pandemia ha messo in ginocchio la nostra realtà, già penalizzata dalla crisi economica, ma oggi non possiamo che guardare con speranza all’auspicata ripresa sulla quale le istituzioni puntano con una gran mole di fondi – ha detto in avvio Musumeci. C’è molto da fare, anche per recuperare l’annoso gap che ci penalizza rispetto al resto d’Italia, ma proprio per questo motivo la nostra preoccupazione è quella che il tutto alla fine possa portare al niente. Abbiamo infatti il timore che la solita burocrazia possa bloccare tutto, anche quelle assunzioni del personale che serve per gestire i progetti ed i finanziamenti che arriveranno. Sull’immissione di nuove risorse umane, soprattutto nel pubblico impiego, ai bandi a tempo determinato che creeranno un nuovo esercito di precari preferiamo un piano organico, che possa consentire agli enti di potere avere in tempi rapidi dipendenti strutturati. E su questo il Governo nazionale e quello regionale dovrebbero trovare una soluzione, principalmente per i comuni in dissesto e predissesto economico. Per quanto riguarda la città, come Ugl, abbiamo sollecitato e continueremo ancora ad invocare iniziative amministrative ed infrastrutture che, opportunamente potenziate, possano favorire la crescita. A cominciare dalla Zona industriale, passando per il porto e la rete viaria, oltre ai trasporti, che sono prioritari per l’incremento economico ed occupazionale. La Ugl, anche nel 2021, è stata in prima linea su numerose vertenze emerse nel pubblico e nel privato e quest’intensa attività ha segnato un aumento del numero di iscritti, a dimostrazione che l’organizzazione sindacale oltre ad essere fortemente attrattiva continua ad essere un punto di riferimento solido per chi lavora, ma anche per coloro che si avvicinano al mondo del lavoro.” Ospite gradito della riunione, per un saluto in videoconferenza dalla sede nazionale, è stato il segretario generale della Ugl Francesco Paolo Capone che ha ringraziato i sindacalisti catanesi per il rilevante impegno profuso, anche nel 2021, in un momento così difficile per l’occupazione. Per il 2022 il segretario Capone ha immaginato un nuovo anno di sfide per il sindacato, che vivrà la sua lunga stagione congressuale, che vedranno l’organizzazione pronta e particolarmente attenta per una corretta gestione delle somme del Piano nazionale di ripresa e resilienza soprattutto nelle regioni del sud, dove l’esigenza di investimenti per il rilancio è impellente. Intanto durante l’assemblea il Consiglio direttivo è stato rafforzato con la cooptazione dei segretari di federazione Giuseppe D’Amico, Orazio La Pinta, Fabio Magliano, Mario Marino e Simone Summa, nonché dei dirigenti sindacali Francesca Azzolina, Maria Luisa Caligiore, Alfonsina Indovino, Carmelo La Russa, Agatino Minutola, Giorgio Pizzati e Grazia Pia Siliato, New entry che, come ha avuto modo di sottolineare il segretario Musumeci, “contribuiranno a rendere più forte una Ugl territoriale che guarda con fiducia al futuro, volendo essere tra i protagonisti, in una Catania che come il sindacato è sempre in continuo movimento.”

