(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 16 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Furto al Centro Commerciale: arrestato 21enne da un Agente di Polizia libero dal servizio

Nel decorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, un 21enne di origine albanese, in Italia senza fissa dimora, resosi responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a P.U..In particolare, alle ore 18 circa di ieri, un agente di polizia, libero dal servizio, intento ad effettuare acquisti di generi alimentari all’interno dello “Spazio Conad” presso il Centro Commerciale “Le Befane”, notava un giovane, che, con fare sospetto si aggirava tra gli scaffali del supermercato. Il poliziotto notava il soggetto occultare all’interno della propria giacca delle confezioni di formaggio. L’uomo, giunto alle casse si apprestava a pagare una bottiglia di birra, ommettendo però il pagamento della merce furtivamente sottratta. Il malfattore veniva con non poche difficoltà bloccato dall’agente di Polizia e subito dopo con l’ausilio di personale della vigilanza dell’ipermercato, veniva trovato in possesso di tre confezioni di formaggio, per un valore complessivo pari a euro 120.

Il giovane, con numerosi precedenti di polizia per i reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in Questura, e tratto in arresto.

Scovato con la cocaina: arrestato un 40enne dalla Polizia di Stato

Nel decorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, un uomo di 40 anni di origine albanese, in Italia senza fissa dimora, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, alle ore 18.30 circa, un equipaggio di volante transitando in una via sita in zona Miramare, notava un giovane alla guida di un monopattino elettrico, che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi velocemente in direzione del lungomare.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento sfuggente dell’uomo, si ponevano all’inseguimento del fuggitivo che, dopo aver abbandonato il monopattino elettrico, prima di essere raggiunto dai poliziotti, gettava a terra un involucro termosaldato contente gr. 5.35 di sostanza stupefacente, tipo cocaina. L’uomo, con a carico numerosi pregiudizi di Polizia, veniva tratto in arresto ed informato il P.M. di turno, questi ne disponeva il trattenimento presso le locali camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto in mattinata odierna.

🔊 Listen to this