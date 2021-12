(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Atto incendiario ai danni della villa del giornalista Aleppo, la solidarietà della Ugl Catania. Musumeci: “Fatto grave, fiducia nell’operato delle forze dell’ordine”

Sulla vicenda del rogo, di natura a quanto pare dolosa, che ha danneggiato la villa di famiglia del giornalista Rai e segretario di Assostampa Catania, Orazio Aleppo, interviene la Ugl territoriale etnea con il segretario Giovanni Musumeci. “Siamo particolarmente vicini al cronista del Tgr ed alla sua famiglia per il grave fatto subito, confidando nell’operato delle forze dell’ordine perché possano risalire agli autori del vile gesto. Ad Orazio Aleppo, professionista apprezzato, non possiamo che riconoscere imparzialità e rettitudine. Qualità che un atto intimidatorio del genere non farà sicuramente venire meno nell’operato quotidiano al servizio dell’informazione per i siciliani.”

