Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Benevento, martedì 15 giugno 2021

CERRETO SANNITA. CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

ESEGUITI DUE ARRESTI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio volto al contrasto ed all’uso di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Stazione di Morcone hanno tratto in arresto due cittadini, poco più che maggiorenni, di origine tunisina, entrambi conviventi nel centro cittadino. Controllati a piedi, uno dei due veniva trovato in possesso di grammi 10 di eroina, 7,5 di cocaina, 71 di hashish, nonché della somma di euro 55,00 in contanti. Da una successiva perquisizione domiciliare, invece, nella camera da letto del secondo, venivano rinvenuti grammi 1 di eroina suddivisa in tre dosi, un bilancino di precisione, un coltello senza manico, due rotoli di cellophane ed un piatto usato per tagliare la sostanza stupefacente, nonché la somma di euro 250,00, suddivisi in banconote di vario taglio, provento di spaccio. Lo stupefacente e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati, mentre il denaro, dopo il sequestro, è stato depositato su un libretto postale dedicato. Gli arrestati, dopo le previste formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Benevento.

