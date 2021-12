(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 VAL DI SOLE

CARABINIERI ARRESTANO 21ENNE PER DROGA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cles, coadiuvati da

quelli della Stazione di Mezzana, già impegnati nei servizi di controllo del

territorio, prioritariamente rivolti alla verifica del rispetto della normativa per

i contenimento del Covid, hanno arrestato un 22enne residente in Val di

Sole, che nella serata di venerdì scorso, è stato controllato a bodo di una

Audi A3 unitamente all’autista e che durante le verifiche dei documenti

d’identità e di circolazione dell’autovettura ha attirato particolarmente

l’attenzione dei militari. Infatti a un più approfondito controllo sono stati

trovati addosso a P.G. oltre 20 grammi di cocaina, verosimilmente destinata

allo spaccio e pertanto sequestrata.

Il giovane è stato quindi posto in condizione di arresto e processato con rito

direttissimo, venendo condannato dall’Autorità Giudiziaria del Capoluogo

tridentino a 10 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa.

Trento, 13 dicembre 2021

