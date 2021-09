(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 Scomparsa ex prefetto Piraneo, il cordoglio della Ugl di Catania: “Riconoscenti per la sua impronta di ordine e legalità, da uomo delle istituzioni e servitore dello Stato”

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa del prefetto Vittorio Piraneo ricordandone la figura, sin dai suoi primi passi più significativi nel mondo del lavoro, di uomo delle istituzioni che ha servito lo Stato in questa nostra Regione con rettitudine, dedizione, equilibrio e professionalità. Nei suoi incarichi a Palermo, Gela e San Giovanni La Punta ha saputo lasciare la sua impronta di ordine e legalità, così come ha fatto anche da Commissario prefettizio del Comune di Catania in un momento delicato per la vita della città. Su tutto questo non possiamo che essergli riconoscenti per sempre, tramandandone alle generazioni il suo esempio anche di siciliano e catanese profondamente legato alla sua terra. Unendoci al dolore della moglie Maria Stella e dei figli Giusy e Antonello, apprezzato e stimato direttore del quotidiano “La Sicilia”, porgiamo le più sentite condoglianze.” Lo dice Giovanni Musumeci, segretario territoriale della Ugl di Catania, a nome di tutta l’organizzazione sindacale.

