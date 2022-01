(AGENPARL) – mer 12 gennaio 2022 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 12 gennaio 2022

COMUNICATO STAMPA

Colti in flagranza mentre rubano nel ristorante: due arresti della Polizia.

Nella serata di lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 19.50 circa, giungeva presso la Sala Operativa della Questura la segnalazione di un furto in atto presso un ristorante di Lungomare Tintori, attualmente chiuso al pubblico.

In pochi istanti due volanti della Polizia di Stato si sono portate sul posto circondando la zona, constatando che la porta esterna del locale era stata forzata e la serratura divelta. All’interno del ristorante i locali erano a soqquadro. Quando i poliziotti sono entrati hanno trovato i ladri nel seminterrato, intenti a consumare cibi e bevande.

All’interno di uno zaino in loro possesso sono state rinvenute due tronchesi di 37 cm., poste sotto sequestro, verosimilmente utilizzate per aprire la serratura di accesso all’attività commerciale.

I due malviventi, un 45enne lettone e un 38enne ucraino irregolare sul territorio, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato.

🔊 Listen to this