Luogotenente Rosario De Pietto

Benevento, venerdì 10 settembre 2021

COMUNICATO STAMPA

SOLOPACA: 25ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI MENTRE INAFFIAVA

UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Solopaca e del Nucleo Operativo della Compagnia di Cerreto

sannita nel corso di un servizio di contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato

in flagranza di reato un 25enne del luogo sorpreso, mentre inaffiava, in un terreno agricolo, una

piantagione di 26 piante di cannabis dell’altezza di circa 2,50 metri in piena infiorescenza. L’uomo

aveva predisposto un vero e proprio sistema di irrigazione alimentato elettricamente con la batteria di

un veicolo, regolata da un timer. Droga, piante e materiale vario sono stati sottoposti a sequestro

mentre l’uomo, al termine delle formalita’ di rito, e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari come

disposto dal Sostituto Procuratore di turno della locale Procura della Repubblica, con l’accusa di

coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

